Erfurt

Martin Schirdewan soll für Gabriele Zimmer ins EU-Parlament

18.11.2018, 16:59 Uhr | dpa

Der Politikwissenschaftler Martin Schirdewan soll für die Linke Nachfolger der Thüringerin Gabriele Zimmer im Europaparlament werden. Der 43-Jährige sei vom Bundesausschuss der Partei als Spitzenkandidat für die Europawahl im nächsten Jahr vorgeschlagen worden, sagte die Landesvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, am Sonntag der Deutschen Presseagentur. Auf einem Bundesparteitag in Bonn soll er im Februar offiziell nominiert werden.

Der gebürtige Berliner Schirdewan gehört Hennig-Wellsow zufolge dem Thüringer Landesverband der Partei an. Er sitzt schon im Europaparlament - seit einem Jahr als Nachrücker. Zuvor war er unter anderem Leiter des Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Brüssel.

Das Europäische Parlament soll am 26. Mai 2019 zum neunten Mal gewählt werden. Zimmer, die Vorsitzende der Linksfraktion in dem Parlament ist, hatte ihren Rückzug aus der Politik angekündigt und tritt nicht wieder an. Sie ist seit 2004 Europaabgeordnete. 14 Jahre war sie Mitglied des Thüringer Landtags in Erfurt. In den 1990er Jahren war die heute 63-Jährige auch Landesvorsitzende in Thüringen und von 2000 bis 2003 Bundesvorsitzende der Linke-Vorgängerpartei PDS.