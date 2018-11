Berlin

Brand in Gebäude in Rahnsdorf: zwei Leichtverletzte

18.11.2018, 17:05 Uhr | dpa

Beim Brand eines Wohn- und Gewerbehauses in Berlin-Rahnsdorf sind am Sonntag zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer am frühen Nachmittag im Restaurant aus, das im Erdgeschoss des Hauses liegt. Außerdem wohnen drei Mietparteien in dem kleinen Gebäude in der Kanalstraße.

Die Flammen breiteten sich über das Dach eines Anbaus und über die Fassade bis ins Dachgeschoss des Hauptgebäudes aus. Die Feuerwehr war mit 70 Leuten im Einsatz und konnte den Brand schnell löschen. Zunächst überwachten Feuerwehrleute noch Glutnester vor allem im Dachgebälk, sagte ein Sprecher. Die Ursache des Brandes werde noch untersucht.

Eine Frau erlitt leichte Verletzungen, konnte aber ambulant versorgt werden. Ein Mann mit leichter Rauchvergiftung wurde ins Krankenhaus gebracht. Ob die beiden Verletzten Mieter im Haus sind, sei noch nicht klar. Alle Bewohner hatten das Haus nach Angaben des Sprechers vorerst verlassen. Die Feuerwehr überprüfte noch, ob das Haus noch bewohnbar ist.