Verdächtiges Gepäck auf Bahnhof Erfurt löst Einsatz aus

18.11.2018, 17:12 Uhr | dpa

Wegen verdächtig wirkender Gepäckstücke waren Teile des Erfurter Hauptbahnhofs am Sonntag etwa drei Stunden lang gesperrt. Die Stücke seien am Mittag in einem Schließfach entdeckt worden, teilte ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage mit. Entschärfungsspezialisten seien hinzugezogen worden. Es habe sich herausgestellt, dass es sich um harmlose Fundstücke handelte. Während des Einsatzes war der Zugverkehr auf zwei Gleisen eine halbe Stunde lang unterbrochen.

Vor einem Monat hatte ein Waffenfund in einem Schließfach auf dem Weimarer Hauptbahnhof für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Dort waren unter anderem ein russisches Sturmgewehr Kalaschnikow und zwei Granaten gefunden worden. Die Waffen waren laut Staatsanwaltschaft nicht funktionsfähig.