Champions League: Bietigheimer Handballerinnen verlieren

18.11.2018, 17:52 Uhr | dpa

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben sich mit der vierten Niederlage aus der Champions League verabschiedet. Ohne die verletzte Nationalmannschafts-Kapitänin Kim Naidzinavicius unterlag der Tabellenzweite der Handball-Bundesliga am Sonntagabend auch dem Titelkandidaten CSM Bucuresti mit 24:32 (13:14).

An Rang vier in der Gruppe D und dem Verpassen der Hauptrunde hätte aber auch ein Sieg in Rumänien nichts geändert. Schon nach der Niederlage gegen den norwegischen Meister Vipers Kristiansand vor einer Woche, als sich Naidzinavicius einen Riss des Innen- und Außenmeniskus zuzog, war der letzte Platz besiegelt. In sechs Partien gab es einen Sieg, ein Remis und vier Niederlagen.