Fußball-Zweitligst Darmstadt 98 gründet E-Sport-Team

18.11.2018, 17:58 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 will sein erstes eigenes E-Sport-Team gründen. Bei einem zweitägigen Scouting am 27. und 28. November sucht der Verein nach insgesamt vier Spielern, die die Lilien in der im Januar beginnenden Virtual Bundesliga vertreten. Darmstadt will für die virtuelle Liga keine Konsolenspieler aus ganz Deutschland einkaufen, sondern bei den Duellen für den Spieleklassiker FIFA 19 Akteure finden, die "echten Bezug zu den Lilien haben und hier in der Region wohnen", wie der Verein am Sonntag mitteilte.