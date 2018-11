Bad Kreuznach

86-Jährige bei Jagdunfall tödlich verletzt

18.11.2018, 18:35 Uhr | dpa

Bei einem Jagdunfall in Dalberg (Landkreis Bad Kreuznach) ist eine 86-Jährige tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich bei einer angemeldeten Jagd am Sonntagnachmittag, wie die Polizei in Mainz mitteilte. Zu den genauen Umständen sei noch keine Aussage möglich. Die Staatsanwaltschaft und ein Fachkommissariat des Polizeipräsidiums Mainz haben Ermittlungen aufgenommen.