Leipzig

Basketball: MBC unterliegt Spitzenreiter Bayern München

18.11.2018, 20:02 Uhr | dpa

Leipzig (dpa) – Die Basketballer des Mitteldeutschen BC haben trotz einer starken Vorstellung den Siegeszug von Bayern München nicht stoppen können. Die Weißenfelser unterlagen am Sonntag in der Arena Leipzig dem ungeschlagenen Spitzenreiter mit 66:81 (35:36). Fast drei Viertel lang verlangte der Tabellenvorletzte dem haushohen Favoriten alles ab. Doch zwischen der 26. und 28. Minute spielten die Bayern ihre ganze Klasse aus und wandelten einen 44:47-Rückstand durch einen 13:2-Lauf in eine 57:49-Führung um. Diese bauten die Gäste bis zur 35. Minute auf 74:57 aus. Den größten Anteil am Erfolg der Münchner hatten Derrick Williams (19) und Danilo Barthel (13). Für den MBC erzielten Trevor Releford (23) und James Farr (17) die meisten Punkte.