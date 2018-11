Baden-Baden

Missbrauchsprozess um Schwimmlehrer: Plädoyers und Urteil

19.11.2018, 01:04 Uhr | dpa

Im Prozess um einen Schwimmlehrer, der fast 40 Mädchen missbraucht haben soll, werden heute die Plädoyers sowie das Urteil erwartet. Dem 34-Jährigen wird vor dem Landgericht Baden-Baden vorgeworfen, sich während von ihm geleiteten Schwimmkursen an seinen Opfern vergangen zu haben. Die Taten geschahen laut Anklage im Schwimmbecken oder auch in der Umkleide von Schwimmbädern im Kreis Rastatt, Ortenaukreis, Kreis Calw sowie in Lörrach und Baden-Baden.

Die schweren Übergriffe hatte der Mann zum Teil mit einer Unterwasserkamera gefilmt; entsprechende Aufnahmen waren bei Durchsuchungen seiner Wohnung sichergestellt worden. Ihm werden rund 200 einzelne zwischen Oktober 2015 und September 2017 begangene Taten zur Last gelegt. Darunter sind neben schwerem Missbrauch auch Nötigung, Körperverletzung und massive Einschüchterung einiger Kinder. Das jüngste war erst vier.

Die Staatsanwaltschaft hatte bereits zu Prozessauftakt angekündigt, neben einer Haftstrafe auch die Sicherungsverwahrung beantragen zu wollen. Ein Sachverständiger hatte dem Angeklagten später pädophile Neigungen und volle Schuldfähigkeit bescheinigt.