München

Historiker Götz Aly erhält Geschwister-Scholl-Preis

19.11.2018, 01:35 Uhr | dpa

Der Historiker und Politikwissenschaftler Götz Aly schaut in die Kamera. Foto: Sophia Kembowski/Archiv (Quelle: dpa)

Der Historiker und Autor Götz Aly wird heute (19.00 Uhr) in München mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet. Aly wird für sein jüngstes Buch "Europa gegen die Juden. 1880 - 1945" geehrt, in dem er über die Bedingungen und Ursachen des Holocaust schreibt. Der Landesverband Bayern im Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die Landeshauptstadt München verleihen dem 71-Jährigen den mit 10 000 Euro dotierten Preis in der großen Aula der Ludwig-Maximilians-Universität.

Der Preis erinnert an Sophie und Hans Scholl, die während der Nazi-Zeit der studentischen Widerstandsgruppe "Weiße Rose" in München angehörten und später von den Nationalsozialisten ermordet wurden.