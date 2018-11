Hildesheim

Plädoyers im Prozess gegen Feuerwehrmann erwartet

19.11.2018, 01:39 Uhr | dpa

Im Prozess gegen einen Feuerwehrmann wegen einer Serie von Brandstiftungen werden heute die Plädoyers und möglicherweise auch schon das Urteil erwartet. Der 33-Jährige soll 2018 in Hildesheim insgesamt 17 Mal Feuer gelegt haben, in drei Fällen davon blieb es beim Versuch. Zum Prozessauftakt im Landgericht Hildesheim hatte der Mann die Taten gestanden, aber betont, dass er immer darauf geachtet habe, dass niemand verletzt werde. Er habe unter anderem in Kleingartenkolonien gezündelt, um beim Löschen zu helfen und so Lob von seinen Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr zu bekommen, sagte der Mann. Er sitzt seit dem 5. Juli in Untersuchungshaft. Bereits 2010 war er wegen einer Serie von 16 Brandstiftungen im südniedersächsischen Alfeld verurteilt worden.