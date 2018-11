Mainz

Neue Kollegs sollen Promotionen von FH-Studenten erleichtern

19.11.2018, 02:05 Uhr | dpa

Künftig soll Studenten von Fachhochschulen in Rheinland-Pfalz der Weg hin zu einer Promotion erleichtert werden. Erreicht werden soll dies mit neuen Forschungskollegs. Die Details dazu will Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) heute in Mainz vorstellen.

Schon jetzt möglich ist für Studierende von Fachhochschulen eine sogenannte kooperative Promotion. Dabei wird derjenige von einem Vertreter seiner Hochschule betreut und von einem Professor der promotionsberechtigten Institution, also einer Universität. In der Realität ist es aber häufig schwer, sich dafür Partner an Unis zu suchen, weil es schlicht an Kontakten fehlt. Die neuen Forschungskollegs sollen Kontakte zwischen Fachhochschulen und Unis sowie Lehrenden und Studierenden beider Seiten verstetigen und so die Hürden für Promotionen von FH-Studenten senken.