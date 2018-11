Berlin

Kampagne: Berlin solidarisch mit Opfern rechter Gewalt

19.11.2018, 02:32 Uhr | dpa

Berlin stellt sich an die Seite von Opfern rechter Gewalt. Eine entsprechende Kampagne wollen Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) und die Amadeu Antonio Stiftung heute im Roten Rathaus vorstellen. In sozialen Medien, auf Plakaten, Postkarten und in Anzeigen soll dazu aufgerufen werden, mit Betroffenen solidarisch zu sein.

Nach Angaben der Justizverwaltung ist die Zahl rechter, rassistischer und anderer menschenverachtender Angriffe in der Hauptstadt weiter hoch. Menschen fühlten sich in ihrem Alltag bedroht und eingeschränkt, hieß es.

Der Opferberatungsstelle ReachOut zufolge ist in Berlin zwar die Zahl rechter, rassistischer und antisemitischer Angriffe deutlich zurückgegangen. So wurden im Vorjahr 267 Angriffe und damit 113 weniger als noch 2016 registriert. Trotzdem sieht die Initiative keinen Grund für Entwarnung, denn Berlin sei weiter die Hauptstadt solcher Angriffe. Statistisch sind es sieben auf 100 000 Einwohner.

Nach der Polizeistatistik gingen im ersten Halbjahr 40 Gewalttaten auf das Konto von Rechtsextremisten, 94 begingen Linksextremisten. Von den 40 rechten Gewalttaten waren 37 fremdenfeindliche Angriffe oder Übergriffe.