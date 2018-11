Kößlarn

Brand in Maschinenhalle richtet hohen Schaden an

19.11.2018, 05:13 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einer Maschinenhalle in Kößlarn (Landkreis Passau) ist ein Schaden von geschätzt 250 000 Euro entstanden. Wie es zu dem Feuer in der Nacht zum Montag kam, sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Verletzte gebe es aber nicht. Der Brand konnte noch in der Nacht gelöscht werden.