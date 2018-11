Dissen am Teutoburger Wald

Kohlendioxid in Gewürzfirma ausgetreten: Gebäude geräumt

19.11.2018, 06:53 Uhr | dpa

Das Fabrikgebäude eines Gewürzherstellers in Dissen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) musste am Montagmorgen geräumt werden, weil größere Mengen Kohlendioxid aus einem Behälter ausgetreten sind. Es bestand jedoch keine Explosionsgefahr, so die Polizei. Die Feuerwehr war im Einsatz, um weitere Messungen durchzuführen. Als Auslöser wird ein technischer Defekt vermutet.