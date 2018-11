Kaiserslautern

"Basler ballert": Ex-Kicker startet Livetour

19.11.2018, 07:06 Uhr | dpa

An Selbstbewusstsein hat es Mario Basler nie gemangelt. Und so verspricht der frühere Fußballprofi bereits vor dem Auftakt seiner neuen Talkshow "Basler ballert" an diesem Dienstag (20.00 Uhr) in Kaiserslautern: "Klar wird es besser als andere Fußballdiskussionen. Weil es keine klassische Fußballdiskussion ist."

Bis April 2019 plant der streitlustige Sportler rund 20 Shows von Hamburg über Berlin bis München. Der Vorverkauf laufe toll, sagte Basler der Deutschen Presse-Agentur. Das große Interesse könnte daran liegen, dass der 49-Jährige von vielen Fußballfans als "Klartexter" geschätzt wird. "Ich mag mich nicht selber beurteilen", meinte er dazu, "aber Typen im heutigen Profifußball vermisse nicht nur ich."

Markige Sprüche und lustige Anekdoten sind mittlerweile seine Markenzeichen. In Kaiserslautern, wo seine Karriere 1987 begann, startet er nun seine Livetour. "Die Pfalz ist meine Heimat; hier bin ich verwurzelt, meine Familie lebt hier. Hier hat alles begonnen", sagte der 30-fache Nationalspieler aus Neustadt an der Weinstraße.

In der Region sei er oft. "Ich habe ja auch zwischenzeitlich wieder in der Pfalz gewohnt. Ich treffe meine Kinder und Enkel - die mir wichtigsten Menschen leben hier. Und ab und zu zum Kicken." Von Kaiserslautern ging es für ihn damals über Werder Bremen zum FC Bayern München, wo er Deutscher Meister und Pokalsieger wurde. 1996 wurde er Europameister, wegen einer Verletzung aber ohne Einsatz.

Danach arbeitete Basler unter anderem als Co-Trainer in Koblenz, bis der langjährige Mittelfeldspieler in Talkshows zum viel gehörten Gast mit einer meist klaren und oft polarisierenden Meinung avancierte.

Zum Tour-Auftakt wird er selbst einen Gast dabei haben - den Namen will er aber nicht verraten. "Lasst Euch überraschen. Nur soviel: In Kaiserslautern muss natürlich ein Pfälzer mit an Bord", sagte Basler. Möglicherweise sei das Ganze auch irgendwann einmal reif für das Fernsehen. "Warum nicht? Diverse Anfragen liegen bereits vor, somit besteht unbestritten Interesse. Aber lasst mich erstmal anfangen."