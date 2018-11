Berlin

Auto geht in Flammen auf: Polizei vermutet Brandstiftung

19.11.2018, 07:15 Uhr | dpa

In Berlin-Neukölln ist in der Nacht zu Montag ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Berliner Polizei geht bei dem Vorfall in der Schierker Straße von Brandstiftung aus. Das Brandkommissariat nahm nach Angaben einer Behördensprecherin die Ermittlungen auf. Ein Mann hatte demnach das brennende Auto gegen 23 Uhr bemerkt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Das Fahrzeug wurde nach Behördenangaben komplett zerstört.