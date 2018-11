Hamburg

Zverev klettert auf Platz vier der Tennis-Weltrangliste

19.11.2018, 10:46 Uhr | dpa

Nach seinem historischen Sieg im ATP-Finale von London beendet der Hamburger Alexander Zverev das Jahr auf Platz vier der Tennis-Weltrangliste. Der 21 Jahre alte Norddeutsche liegt nach seinem spektakulären Triumph auf der Insel lediglich 35 Zähler hinter dem Schweizer Roger Federer.

Mit deutlichem Abstand an der Spitze des Klassements steht weiterhin der Zverev unterlegene London-Finalist Novak Djokovic. Der Serbe konnte seinen Vorsprung in dem am Montag veröffentlichten Ranking auf den Spanier Rafael Nadal auf 1565 Punkte ausbauen.

Zverev hatte am Sonntagabend als erster Deutscher seit Boris Becker 1995 das Finale der ATP-WM gewonnen. Der Hamburger besiegte Djokovic dabei überraschend klar in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:3.