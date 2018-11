Halle (Saale)

Gebäudereiniger in Halle beteiligen sich an Warnstreik

19.11.2018, 11:21 Uhr | dpa

Gebäudereiniger in Sachsen-Anhalt haben sich an bundesweiten Warnstreiks im Kampf für ein tarifliches Weihnachtsgeld beteiligt. In Halle legten am Montag 35 Beschäftigte in vier Betrieben die Arbeit nieder, wie der stellvertretende Regionalleiter der IG BAU, Klaus Hartung, sagte. Die Gewerkschaft verlangt für die bundesweit rund 450 000 gewerblichen Gebäudereiniger eine zusätzliche Zahlung von rund der Hälfte des Monatsgehalts. Bislang gibt es in der Branche kein tarifliches Weihnachtsgeld. Der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks hatte die Forderungen der IG BAU zuletzt abgelehnt und auf bereits vereinbarte Lohnerhöhungen verwiesen.