Hamburg

Hamburger Hafen schwächelt weiter

19.11.2018, 11:55 Uhr | dpa

Der Hamburger Hafen verliert erneut Ladung und Umschlag und fällt weiter hinter die Konkurrenz in Rotterdam und Antwerpen zurück. In den ersten neun Monaten dieses Jahres verringerte sich der Gesamtumschlag des Hafens gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 3,4 Prozent auf 100,8 Millionen Tonnen, teilte die Marketing-Gesellschaft des Hafens am Montag in der Hansestadt mit. Der wichtige Containerumschlag reduzierte sich um 2,4 Prozent auf 6,6 Millionen Standardcontainer (TEU). Das habe vor allem an einem geringeren Umschlag leerer Container gelegen.

Der Hamburger Hafen hat nach der Krise von 2008 nicht wieder an die früheren Wachstumsjahre anknüpfen können. In den vergangenen drei Jahren lag der Umschlag jeweils unter neun Millionen TEU. Die Hoffnungen der Hafenwirtschaft richten sich nun auf die Elbvertiefung, die in wenigen Monaten beginnen und die nautische Erreichbarkeit der Hamburger Hafens verbessern soll. Bis sich das in konkreten Umschlagzahlen niederschlägt, wird jedoch noch einige Zeit vergehen.

Kurzfristig erwartet die Hafenwirtschaft positive Impulse durch vier Container-Liniendienste zur US-Ostküste, die im kommenden Jahr von Bremerhaven nach Hamburg verlegt werden. Das würde einen zusätzlichen Umschlag von rund 500 000 TEU bedeuten. Zudem hätten sich einige kleinere Fahrtgebiete sehr positiv entwickelt, aber nicht die Rückgänge im Europa- und Nordamerikaverkehr ausgleichen können. Ebenfalls erfreulich sei ein starkes Wachstum der Seehafen-Hinterlandverkehre auf der Schiene um 4,3 Prozent auf 1,8 Millionen TEU.