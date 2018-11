Halle (Saale)

Polizei ermittelt gegen Fahrer nach Unfall an Autohof

19.11.2018, 12:50 Uhr | dpa

Die Polizei in Halle ermittelt nach dem schweren Unfall in einem Autohof-Restaurant gegen den 75 Jahre alten Fahrer des Wagens. Dem Mann wird fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Autofahrer war am Samstag beim Einparken mit seinem Wagen mit voller Wucht durch die Glasscheibe des Restaurants gekracht. Dabei wurde eine Frau im Gastraum schwer verletzt. Die Polizei geht von menschlichem Versagen als Unfallursache aus. Der 75-Jährige konnte noch nicht zum Hergang befragt werden, wie der Sprecher sagte. Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt. Es entstand ein Schaden von 120 000 Euro. Laut Polizei hatte die Lebensgefährtin den Mann beim Einparken eingewiesen.