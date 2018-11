Borkum

Ermittlungen nach Prügel-Attacke auf Borkum dauern an

19.11.2018, 12:59 Uhr | dpa

Nach dem lebensgefährlichen Angriff auf einen 64-Jährigen auf Borkum sind die Hintergründe der Tat nach wie vor unklar. "Die Ermittlungen dauern an", sagte der Auricher Staatsanwalt Jan Wilken am Montag. Eine 20-Jährige soll den Mann auf der Nordseeinsel so heftig verprügelt haben, dass er lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Zu seinem Zustand wollte Wilken keine Angaben machen.

Die Polizei hatte die junge Frau noch am Tatort festgenommen, später aber wieder laufen lassen. Es bestehe kein dringender Tatverdacht, da der Ablauf des Geschehens noch unklar sei, sagte Wilken. Die Frau und der 64-Jährige wohnen beiden auf der Insel. Sie sollen zum Tatzeitpunkt stark betrunken gewesen sein.