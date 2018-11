Winsen (Luhe)

Mann bei Brand von Gartenlaube lebensgefährlich verletzt

19.11.2018, 14:26 Uhr | dpa

Ein 60-jähriger Mann hat sich am Montagmorgen bei einem Brand in Winsen an der Luhe lebensgefährlich verletzt. Zeugen hätten eine Explosion und Stichflammen in seiner Gartenlaube bemerkt, teilte die Polizei in Harburg mit. Wenig später sei der Mann brennend aus dem Gartenhaus gelaufen und zu Boden gegangen. Ersthelfer alarmierten die Rettungskräfte und versorgten den 60-Jährigen. Anschließend brachte ihn ein Hubschrauber schwer verletzt in eine Spezialklinik. Die Polizei geht davon aus, dass Gas aus einer Flasche geströmt sei. Es habe sich womöglich plötzlich entzündet und so den Brand ausgelöst. Zunächst war unklar, ob dies auf einen technischen Mangel oder fahrlässigen Umgang zurückgeht.