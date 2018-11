Hoyerswerda

Einbruch in Kirche: Unbekannte stehlen wertvolle Bibel

19.11.2018, 14:30 Uhr | dpa

Keine Spur von Gottesfurcht haben Unbekannte in Hoyerswerda gezeigt und gegen das siebte Gebot ("Du sollst nicht stehlen") verstoßen. Die Täter brachen in der Nacht zu Sonntag in eine Kirche an der Friedrichstraße ein, durchsuchten diese und stahlen eine Bibel, teilte die Polizei am Montag mit. Die Heilige Schrift habe eine goldfarbene Verzierung und eine Größe im Format A3. Den Angaben zufolge beträgt der Wert des Buches mehrere hundert Euro. Nachdem Spezialisten die Spuren gesichert hatten, nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf.