Schwerin

Koalitionsgespräch zur Zukunft der Straßenausbaubeiträge

19.11.2018, 14:41 Uhr | dpa

Über die Zukunft der umstrittenen Straßenausbaubeiträge in Mecklenburg-Vorpommern haben die Regierungsparteien SPD und CDU im Grundsatz eine Einigung erzielt. "Es gibt eine grobe Vereinbarung, die nun noch zu konkretisieren ist", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Krüger am Montag in Schwerin. Zur Klärung abschließender Fragen kämen die Spitzen der Koalitionsfraktionen am Dienstag zusammen. Ein Ergebnis solle noch in diesem Jahr verkündet werden, kündigte Krüger an. Doch weigerte er sich, schon jetzt nähere Angaben zur angestrebten Lösung zu machen.

In Medienberichten war darüber spekuliert worden, dass SPD und CDU ihren Widerstand gegen die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge aufgeben. Demnach soll an die Stelle der bisher von Anrainern erhobenen Zwangsabgabe für die Sanierung kommunaler Straßen eine höhere Grunderwerbssteuer treten. Statt bislang fünf sollen bei Immobilienkäufen dann sechs Prozent fällig werden. Das Land erhoffe sich so Mehreinnahmen von 25 bis 30 Millionen Euro, die dann speziell für den kommunalen Straßenbau eingesetzt werden sollten, hieß es.

Die Straßenausbaubeiträge sind am Donnerstag erneut Thema im Landtag. Dann berät das Parlament über die Volksinitiative "Faire Straße". Die Initiatoren hatten für ihre Forderung nach Abschaffung der Abgabe binnen kurzer Zeit rund 44 000 Unterstützer gefunden, fast dreimal so viele wie erforderlich. Das Kommunalabgabengesetz zwingt die Kommunen im Nordosten bislang, von Anliegern bis zu 90 Prozent der Ausbaukosten zu verlangen. Bundesländer wie Baden-Württemberg, Hamburg und Berlin verzichten bereits auf die Abgabe, Bayern, Thüringen und möglicherweise auch Hessen wollen dem Beispiel folgen.