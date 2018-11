Rendsburg

Mann sticht auf Ex-Freundin und deren Partner ein

19.11.2018, 14:43 Uhr | dpa

Ein 29 Jahre alter Mann soll seine Ex-Freundin und deren Partner am Sonntagabend bei einem Streit in Rendsburg mit einem Messer schwer verletzt haben. Bereits in der Vergangenheit soll es wiederholt zum Streit zwischen dem Paar und dem mutmaßlichen Täter gekommen sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dieser sei am Sonntagabend in der Wohnung des Paares eskaliert. Der 29-Jährige verließ den Angaben zufolge nach der Tat die Wohnung, konnte aber wenig später in der Stadt festgenommen werden. Die 26 Jahre alte Frau und ihr 37 Jahre alter neuer Freund wurden in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.