Suhl

Thüringer Wald wirbt mit Olympiamedaillen-Gewinnern

19.11.2018, 14:48 Uhr | dpa

Der Regionalverbund Thüringer Wald wirbt vom kommenden Wochenende an mit sieben Thüringer Medaillengewinnern der Olympischen Spiele von Pyeongchang 2018. Mit von der Partie sind dann die Rodler Johannes Ludwig, Dajana Eitberger, Toni Eggert und Sascha Benecken, die Bobsportler Mariama Jamanka und Alexander Rödiger sowie Biathlet Erik Lesser, wie der Regionalverbund am Montag in Suhl mitteilte. Die Oberhofer Wintersportler sollen "als hervorragende Botschafter für den Thüringer Wald in das Tourismusmarketing der Mittelgebirgsregion" eingebunden werden.

Bei Lesser werde der Schriftzug "thueringer-wald.com" auf dem Schaft seines Gewehres zu sehen sein, bei Jamanka an mehreren Stellen ihres Bobs. Eggert, Benecken, Eitberger, Ludwig und Rödiger bekommen das Logo des Thüringer Waldes den Angaben zufolge auf ihre Rennanzüge. Die Kampagne sei in der touristischen Vermarktung einzigartig und ein internationales Novum, das weit über die Grenzen des Freistaates hinaus wirken werde, sagte der Präsident des Regionalverbundes, Andreas Trautvetter, in Suhl.