Eisenach

Neues Gewerbezentrum in Eisenach eröffnet

19.11.2018, 15:05 Uhr | dpa

In Eisenach ist am Montag ein neuer Standort für das Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld (GIS) eröffnet worden. Insgesamt werden dort nach Angaben des Thüringer Wirtschaftsministeriums 3,8 Millionen Euro in die Erschließung und Sanierung einer ehemaligen Backwarenfabrik investiert; 3,3 Millionen Euro schoss das Land für das Vorhaben zu. Dort sollen junge Unternehmen angesiedelt werden.

Die GIS GmbH ist ein Tochterunternehmen der Stadt Eisenach. Das bislang zur Verfügung stehende Areal ist ausgelastet, so dass zusätzliche Flächen notwendig wurden. Im Gründer- und Innovationszentrum im Gewerbegebiet in Stedtfeld nahe dem Eisenacher Zentrum sind junge Unternehmen und Niederlassungen bestehender Firmen ansässig.