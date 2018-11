Halle (Saale)

Feuerwerk, Drogen und gestohlenes Fahrrad entdeckt

19.11.2018, 16:01 Uhr | dpa

Mit 84 illegalen Feuerwerkskörpern, Cliptütchen mit Marihuana sowie einem gestohlenen Mountainbike ist ein Mann am Hauptbahnhof in Halle von Polizisten ertappt worden. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der 30-Jährige schon mehrfach polizeilich aufgefallen war, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Der Mann gab bei der Kontrolle am Sonntag an, das Fahrrad bei einem 38-Jährigen gekauft zu haben.

Gegen den 30-Jährigen wird jetzt wegen Verstößen gegen das Sprengstoff- und Betäubungsmittelgesetz ermittelt, der 38-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Hehlerei. Böller, Drogen und Mountainbike wurden sichergestellt.