Arnstadt

"Gesungenes und Gezupftes" eröffnet 15. Bach-Festival

19.11.2018, 16:27 Uhr | dpa

Mit dem Programm "Gesungenes und Gezupftes" wird am 22. März 2019 das 15. Bach-Festival in Arnstadt eröffnet. Gestaltet wird das Programm von dem Duo Daniel Ahlert und Birgit Schwab auf Saiteninstrumenten und dem Norddeutschen Kammerchor, wie der Kulturbetrieb der Stadt am Montag in Arnstadt bekannt gab. Schon am Vorabend gestaltet der Schulchor der Johann-Sebastian-Bach-Schule anlässlich des 334. Geburtstags am Denkmal des Komponisten (1685-1750) eine Ehrung.

Der zweite Festivaltag beginnt mit einer Matinee im Rathaussaal der Stadt, die von der New Yorkerin Carolyn Enger gestaltet wird. In der Traukirche Bachs in Dornheim präsentiert sich das Ensemble Marais Consort. Den ganzen Tag über werden theatralische Stadtführungen, ein Ostermarkt im Rathaus, die Orgeltour und zum ersten Mal im Festivalprogramm das Musical "Bach-Der Rebell" angeboten.

Den Festivalabschluss bestreitet am Sonntag der Knabenchor Hannover gemeinsam mit Lars Schwarze, Organist und Preisträger des 5. Internationalen Buxtehudewettbewerbs, in der Johann-Sebastian-Bach-Kirche. Vorher sind der Saxophonist Ralf Benschu und Jens Goldhardt auf dem Spinett mit dem Programm "Friedrichs Hof zu Gast in Bachs Haus" im Bachhaus Arnstadt zu Gast.