Berlin

Mutmaßlicher Sexualstraftäter festgenommen

19.11.2018, 17:45 Uhr | dpa

Spezialisten des Berliner Landeskriminalamtes haben einen mutmaßlichen Sexualstraftäter in Kaulsdorf-Nord gefasst. Der 38-Jährige wurde am Montagmittag festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Gegen den Verdächtigen lag bereits ein Haftbefehl vor. Nach dem Mann war mit einem Phantombild gesucht worden. Er soll sich am 4. November in dem Stadtteil an zwei jungen Frauen zu unterschiedlichen Tageszeiten vergangen haben. Die Polizei sprach in einer damaligen Mitteilung von schweren Sexualstraftaten.