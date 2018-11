Berlin

Graffiti auf Waggons gesprüht: Polizei setzt Reizgas ein

19.11.2018, 17:50 Uhr | dpa

Berliner Polizisten haben drei junge Männer geschnappt, die mehrere U-Bahn-Waggons beschmiert haben sollen. Die 19, 20 und 29 Jahre alten Tatverdächtigen lieferten sich auf einem Gelände der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) noch eine kurze Verfolgungsjagd mit den Beamten, wurden aber in der Nacht zum Montag an der Grundstücksmauer gefasst, wie die Polizei mitteilte. Den 29-Jährigen setzten die Beamten mit Reizgas außer Gefecht, er wurde danach von Rettungskräften behandelt. Bei dem Trio wurde Graffiti-Ausrüstung beschlagnahmt. Ein Zeuge hatte die Täter beim Sprayen in der Erich-Kurz-Straße beobachtet und die Polizei gerufen.