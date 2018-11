Wiesbaden

CDU und Grüne: Fahrplan für Koalitionsverhandlungen steht

19.11.2018, 17:50 Uhr | dpa

CDU und Grüne in Hessen haben sich am Montag auf einen Fahrplan für Koalitionsverhandlungen verständigt. In elf gemeinsamen Arbeitsgruppen sollen die verschiedenen politischen Themenfelder vorbereitet werden, kündigte der hessische CDU-Vorsitzende und Ministerpräsident Volker Bouffier in Wiesbaden an. Anschließend werde in der Hauptverhandlungsgruppe weiter beraten. Nach den Worten des grünen Spitzenkandidaten, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, wollten die Partner möglichst vor Weihnachten einen neuen Koalitionsvertrag unter Dach und Fach haben. Beide äußerten sich zufrieden über den Auftakt der Gespräche. CDU und Grüne regieren bereits seit der Landtagswahl 2013 gemeinsam in Hessen.