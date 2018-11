Magdeburg

AfD beendet viertägigen Europaparteitag mit unfertiger Liste

19.11.2018, 17:52 Uhr | dpa

Die AfD hat ihren Europawahl-Parteitag mit einer unfertigen Liste beendet. Statt der geplanten 40 Posten konnten die Delegierten in vier Tagen nur 13 Plätze besetzen. Die AfD-Vertreter votierten am Montagnachmittag dafür, die Wahlen zu beenden und Mitte Januar im sächsischen Riesa fortzusetzen. Am Abschlusstag schaffte es die Partei nur, einen Listenplatz zu wählen. Spitzenkandidat für die Europawahl ist Parteichef Jörg Meuthen. Hinter ihm landeten weitere EU-kritische Kandidaten. Unter ihnen sind nur zwei Frauen.

Die ostdeutschen Verbände, die seit Jahren besonders gute Wahlergebnisse einfahren, konnten mit dem Sachsen Maximilian Krah (Platz 3) nur einen Kandidaten auf den vorderen Plätzen unterbringen. Das Europäische Parlament wird am 26. Mai 2019 neu gewählt.