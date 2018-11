Leipzig

DHfK Leipzig verlängert mit Lucas Krzikalla

19.11.2018, 21:15 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig setzt weiter auf die Dienste von Lucas Krzikalla. Am Montag verlängerte der Verein den Vertrag mit dem Eigengewächs bis 2020. Das gab der Verein in einer Pressemitteilung bekannt. Seit 2012 steht der 24-jährige Rechtsaußen im Profi-Kader des SC DHfK. Dem gebürtigen Großenhainer war am 23. August 2015 nach dem Aufstieg das erste Bundesligator für den SC DHfK Leipzig gelungen. Nach einem Mittelfußbruch im ersten Testspiel der Saisonvorbereitung und dem Ausfall für die ersten sieben Bundesligaspiele schaffte Krzikalla das Comeback und befindet sich wieder in ansprechender Form.