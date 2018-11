Jena

Vier Tote in Jena gefunden

19.11.2018, 21:17 Uhr | dpa

In einem Haus im Jenaer Stadtteil Winzerla sind am Montag vier Leichen gefunden worden. Zu Alter und Geschlecht der Toten konnte ein Polizeisprecher am Abend zunächst keine Angaben machen. Genauso wenig sei bisher bekannt, unter welchen Umständen die vier Menschen ums Leben kamen. Nach Medienberichten soll es sich um ein Beziehungsdrama handeln und unter den Toten sollen zwei Männer, eine Frau und ein Kleinkind sein.

Die Kriminalpolizei ermittele und habe die Staatsanwaltschaft eingebunden. Beide wollen den Angaben zufolge am Dienstag die Öffentlichkeit näher über den Fall informieren. Die Toten seien am Nachmittag zwischen 15.00 Und 16.00 Uhr entdeckt worden. Ob es sich um ein Einzel- oder Mehrfamilienhaus handelt und wo die Toten lagen, konnte der Sprecher nicht sagen. Laut Medienberichten ereignete sich das Beziehungsdrama womöglich schon am Wochenende.