Berlin

Ute Lemper feiert Weihnachten mit der Familie in Münster

19.11.2018, 22:17 Uhr | dpa

Chansonsängerin und Musicaldarstellerin Ute Lemper (55, "Chicago") wird Weihnachten mit der gesamten Familie in ihrer Heimatstadt Münster verbringen. Das sagte die Wahl-New Yorkerin am Rande der "Künstler gegen Aids"-Gala am Montagabend im Theater des Westens in Berlin.

"Dieses Jahr packe ich Weihnachten meine gesamte Familie ein und besuche meinen Vater in Münster. Meine Mutter ist im Mai leider verstorben und er lebt nun allein im Heim. Deshalb ist das Zusammensein mit der Familie umso wichtiger. Die Momente, die man noch gemeinsam hat, muss man leben und feiern!"

Die Künstlerin lebt seit 20 Jahren in New York und wird Weihnachten mit ihrem Mann Todd Turkisher und den vier Kindern Max (24), Stella (22), Julian (13) und Jonas (7) anreisen. Zuvor feiert sie am 25. November bei den Jazztagen in Dresden die Deutschlandpremiere ihres neuen Programms "Rendezvous with Marlene".