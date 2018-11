Trier

46-Jähriger kracht frontal in Lastwagen: Schwer verletzt

19.11.2018, 22:58 Uhr | dpa

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit, auf dem Display ist der Hinweis "Unfall" zu lesen. Foto: Monika Skolimowska/Archiv (Quelle: dpa)

Ein 46 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto in Trier frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen und lebensbedrohlich verletzt worden. Er war am Montag im Stadtteil Olewig auf der Hunsrückstraße in Fahrtrichtung Tarforst unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Warum die beiden Fahrzeuge gegen 18.50 Uhr zusammenstießen, ist noch nicht geklärt. Ein Sachverständiger wurde eingeschaltet. Die Hunsrückstraße war für zweieinhalb Stunden gesperrt.