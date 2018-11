Hamburg

Es wird Zeit: Alsterschwäne kommen ins Winterquartier

20.11.2018, 01:28 Uhr | dpa

Mitarbeiter der Schwanenwesen verfrachten die Alsterschwäne vor der Rathausschleuse in Boote. Foto: Axel Heimken/Archiv (Quelle: dpa)

Für Hamburgs Alsterschwäne heißt es heute wieder Quartierwechsel. Schwanenvater Olaf Nieß will seine Schützlinge vom Boot aus auf der Alster einfangen und zum Eppendorfer Mühlenteich, dem Stammquartier zum Überwintern, bringen. "Dieses Jahr sind wir etwas später dran als sonst", hatte der Pflegevater schon mitgeteilt. Grund sei die warme Witterung gewesen. Der Mühlenteich kann bei kalter Witterung durch Pumpen eisfrei gehalten werden. Von April nächsten Jahres an sollen die 120 Tiere dann in ihre angestammten Reviere zurückkehren.

Manche der Alsterschwäne mussten im Hochsommer bei über 30 Grad notgedrungen schon eine Stippvisite an den Mühlenteich machen. Weil zunächst vier Tier tot gefunden worden waren, fing der Revierjagdmeister 39 Schwäne an der Rathausschleuse ein und brachte sie nach Eppendorf. Die Zahl der toten Tiere erhöhte sich dann sogar auf 15. Als Ersatz kamen 13 Artgenossen aus dem Saarland neu hinzu. Die verendeten Tiere starben den Angaben zufolge an einer Darmentzündung, die durch giftige Bakterien ausgelöst wurde. Die Giftstoffe, sogenannte Clostridium-Bakterien, entstehen durch sich zersetzende Algen und bilden sich bei langanhaltender Hitze.