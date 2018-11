Hannover

Lehrer sollen trotz Lärms in der Schule bei Stimme bleiben

20.11.2018, 01:32 Uhr | dpa

Der Lärmpegel auf Schulfluren und in Klassenzimmern belastet Schüler und Lehrer gleichermaßen. Hinzu kann Baustellenlärm von draußen kommen oder eine ungünstige Akustik des Unterrichtsraumes. Damit die Lehrkräfte an ihrem schwierigen Arbeitsplatz bei Stimme bleiben, startet das Land Niedersachsen eine Präventionskampagne mit dem Titel "Stimme - Lärm - Akustik". Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) stellt das Projekt heute in Hannover vor. Es sei ein Beitrag zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, teilte das Ministerium vorab mit. Bereits 2014 sei die Entwicklung von Stimmseminaren für Lehrkräfte sowie die Qualifizierung von Stimmtrainern in Auftrag gegeben worden.