Polizei übt Einsatz im Falle eines Terroranschlags

20.11.2018, 01:38 Uhr | dpa

Mit 500 Einsatzkräften will die Landespolizei heute rund um Stralsund den Einsatz im Falle eines Terroranschlags trainieren. Die Übung soll am Morgen im Großraum Stralsund beginnen und sich im Laufe des Tages in den Westen des Landkreises verlagern, wobei es auch zu Verkehrsbehinderungen kommen könne, teilte die Polizei mit. Details wollte sie erst am Dienstagvormittag bekannt geben. Ziel der Übung ist es den Angaben zufolge, bereits in anderen Szenarien Gelerntes auch in einem größeren Rahmen einzusetzen. Einer der Schauplätze soll nach dpa-Informationen die Marinetechnikschule Parow sein. Die Marine selbst sei aber nicht in die Übung eingebunden.