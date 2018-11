Stuttgart

Gewinn bei VW: Auch Porsche SE dürfte wieder profitieren

20.11.2018, 01:42 Uhr | dpa

Steigende Gewinne bei Volkswagen dürften sich auch beim VW-Hauptaktionär Porsche SE wieder positiv in den Büchern niederschlagen. Die Dachgesellschaft legt ihre Zahlen für das dritte Quartal am Dienstag in Stuttgart vor. Zwar musste auch die Porsche SE unter anderem wegen der 800-Millionen-Euro-Strafe für die VW-Tochter Audi kürzlich ihre Gewinnerwartungen nach unten korrigieren. Für das Gesamtjahr rechnet sie allerdings immer noch mit 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro.

Volkswagen hatte in den ersten drei Quartalen trotz aller Debatten um drohende Diesel-Fahrverbote, des Streits um Hardware-Nachrüstungen und der Probleme mit neuen Abgastests mehr verdient. Der Nettogewinn stieg um 24 Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Euro.