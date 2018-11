Clausthal-Zellerfeld

Bauernverband: Preise für Weihnachtsbäume bleiben stabil

20.11.2018, 06:54 Uhr | dpa

Die Preise für Weihnachtsbäume sollen trotz des extrem trockenen Sommers in diesem Jahr weitgehend stabil bleiben. Eine zwei Meter große Nordmann-Tanne wird nach Angaben des Landesbauernverbands Niedersachsen voraussichtlich zwischen 40 und 50 Euro kosten. Das sei etwa so viel wie im vergangenen Jahr, sagte eine Sprecherin des Landvolks.

Deutlich teurer sind die XXL-Weihnachtsbäume, die die Niedersächsischen Landesforsten auf Bestellung aus dem Harz und dem Solling liefern. In der kommenden Woche soll bei Altenau im Harz etwa die Fichte für den Reichstag in Berlin geschlagen werden. Ein solcher bis zu 20 Meter großer Baum könne bis zu 3600 Euro kosten, sagte ein Forstsprecher in Clausthal-Zellerfeld.