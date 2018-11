Zwickau

Mann mit Auto auf Felgen unterwegs

20.11.2018, 07:14 Uhr | dpa

Ein Mann ist in Zwickau mit seinem Auto nur auf Felgen gefahren und hat einen Unfall gebaut. Am Auto des 79-Jährigen hätten sich beide Reifen der Vorderachse abgelöst, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann sei am Montagabend trotzdem mit dem Auto gefahren, habe die Kontrolle verloren und sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Sachschaden am Fahrzeug und am Fahrbahnbelag belaufe sich auf 4000 Euro. Der 79-Jährige stand unfallbedingt unter Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Mann mit dem kaputten Auto fuhr, war zunächst unklar.