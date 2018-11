Nordhausen

Bombenfund in Nordhausen: Evakuierung wird vorbereitet

20.11.2018, 08:10 Uhr | dpa

Nach dem erneuten Fund einer Weltkriegsbombe in Nordhausen wird eine Evakuierung im Ortsteil Bielen vorbereitet. Wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag weiter mitteilte, ist die Betonstraße betroffen, die die Stadtteile Bielen und Sundhausen verbindet. Die Gegend müsse am Morgen gegen 9.30 Uhr in einem Umkreis von einem Kilometer um den Fundort geräumt werden. Von der Evakuierung seien mehr als 1000 Menschen betroffen, schätzte die Landeseinsatzzentrale. Nach ersten Planungen dürfte es auch Sperrungen auf der Autobahn 38 und auf der Landesstraße 3080 geben.

Die 227 Kilogramm schwere Bombe war am Montag bei Brückenbauarbeiten entdeckt worden. Eine Entschärfung sei nach ersten Erkenntnissen nicht mehr möglich und eine Sprengung wohl unumgehbar, teilte die Landeseinsatzzentrale am Dienstagmorgen mit. Erst Anfang November mussten zwei Fliegerbomben in Nordhausen entschärft und dafür Tausende Anwohner in Sicherheit gebracht werden. Nordhausen war gegen Ende des Zweiten Weltkriegs durch alliierte Fliegerangriffe schwer getroffen und in weiten Teilen zerstört worden. Noch immer werden Hunderte Blindgänger im Boden vermutet.