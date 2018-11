Triptis

Autobahn 9 nach Lkw-Unfall in Richtung München gesperrt

20.11.2018, 08:16 Uhr | dpa

Nach einem Unfall im Saale-Orla-Kreis ist die Autobahn 9 in Richtung München gesperrt worden. Bei dem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Lastwagen sei ein Mann verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Lkw sei am frühen Dienstagmorgen auf der Autobahn 9 zwischen Triptis und Dittersdorf aus noch unbekannter Ursache auf einen anderen Lastwagen aufgefahren. An beiden Lkw wurden die Tanks beschädigt, so dass Diesel auslief. Außerdem stand eines der Fahrzeuge quer auf der mittleren und linken Fahrspur. Um- und Ableitungsmaßnahmen hätten begonnen, hieß es bei der Polizei. Zur Identität der Fahrer gab es am Dienstagmorgen noch keine weiteren Angaben. Wann die Autobahn wieder freigegeben werden sollte, war zunächst unklar.