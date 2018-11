Schneefall im Süden Niedersachsens erwartet

20.11.2018, 08:46 Uhr | dpa

Im Süden Niedersachsens werden am Dienstagnachmittag Neuschnee und Glätte erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet damit, dass es vor allem im Harz und im südlichen Emsland schneien wird. In höheren Lagen muss mit Glätte gerechnet werden. Dort sollen bis zu fünf Zentimeter Neuschnee fallen. Auch in Hannover könnte es leicht schneien. Mit Glätte auf den Straßen muss dort laut Wetterdienst nur stellenweise gerechnet werden.

Schon am Montag war im Harz Schnee gefallen. Auf dem Brocken lagen am Dienstagmorgen sieben Zentimeter, in Braunlage war es ein Zentimeter. Laut DWD kommt am Mittag eine neue Schneefront im Harz an und zieht von dort Richtung Norden. Im Flachland wird laut der Vorhersage weniger Schnee fallen und nicht liegenbleiben.