Markgröningen

Junge findet 1200 Euro: und zeigt Geld seinem Vater

20.11.2018, 09:07 Uhr | dpa

Ein Junge hat auf dem Heimweg von der Schule 1200 Euro gefunden - und sich als ehrlicher Finder erwiesen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, hatte der Neunjährige am Freitag in Markgröningen (Landkreis Ludwigsburg) einen gepolsterten Umschlag auf der Straße gefunden. Der Inhalt: 1200 Euro in verschiedenen Scheinen von 5 bis 500 Euro. "Er hat es brav mit nach Hause genommen und seinem Vater gezeigt", sagte der Sprecher. Der brachte das Geld zur Polizei - wo der Besitzer den Verlust gemeldet hatte. "Er hat auch glaubhaft versichern können, dass er wirklich der Besitzer ist."

Leer ging der Schuljunge aber nicht aus: Er bekam 200 Euro Finderlohn. Warum der Mann so viel Bargeld bei sich hatte, konnte die Polizei allerdings nicht sagen.