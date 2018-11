Berlin

Erneute Attacke auf Polizisten in Rigaer Straße

20.11.2018, 10:21 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb)- Nach einem Brand in der Rigaer Straße im Berliner Stadtteil Friedrichshain haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen gezielt den Inhalt eines Feuerlöschers in Richtung von Polizisten versprüht. Das teilte die Polizei per Twitter mit. Zuvor war nach ihren Erkenntnissen in dem bei Linksextremen beliebten Kiez Sperrmüll angezündet worden. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Näheres zu dem Vorfall wurde zunächst nicht bekannt. In der Rigaer Straße kommt es immer wieder zu Ausschreitungen und Angriffen auf Polizeibeamte. Erst im vergangenen Oktober wurde ein Polizeitransporter mit Steinen beworfen.