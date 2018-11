Unterföhring

Handball-Topspiel beschert Sky neue Bestmarke

20.11.2018, 11:23 Uhr | dpa

Das Topspiel der Handball-Bundesliga zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Rhein-Neckar Löwen hat dem Bezahlsender Sky einen neuen Zuschauerrekord beschert. Wie das Unternehmen am Dienstag per Twitter mitteilte, sahen 164 000 Zuschauer das Duell zwischen dem aktuellen Meister und dem Pokalsieger (27:20) am Montag, das damit zum reichweitenstärksten Handball-Einzelspiel wurde. Den Sieg von Alexander Zverev im ATP-Finale der Tennisprofis sahen am Sonntag 150 000 Zuschauer bei Sky. An die Zahlen des Fußballs kommen Handball und Tennis aber bei weitem nicht heran. Dort liegt der Rekord seit dem 3:2-Sieg von Borussia Dortmund über Bayern München am 10. November bei 2,05 Millionen Zuschauern.