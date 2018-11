Wittenburg

Bluttat von Wittenburg: Ermittler suchen weiter nach Motiv

20.11.2018, 11:40 Uhr | dpa

Der blutige Mord an einem Rentner in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) stellt die Ermittler weiter vor Rätsel. Das Motiv sei nach wie vor unklar, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Schwerin, Claudia Lange, am Dienstag. "Wir stehen am Anfang der Ermittlungen."

Spuren vom Tatort und der Kleidung des Tatverdächtigen würden ausgewertet sowie Zeugen vernommen. Der Beschuldigte, ein 20-jähriger abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan, habe sich bislang nicht geäußert.

Der junge Mann war in Sachsen gemeldet und nach dem bisherigen Erkenntnisstand von der Tochter des Opfers für Hausarbeiten bei ihrem Vater nach Wittenburg geschickt worden. Die Tochter ist in der Flüchtlingshilfe im Raum Zwickau engagiert.

Dem 85-jährigen Rentner war in der Nacht zu Samstag in seinem Bett die Kehle durchgeschnitten worden. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst und wurde am Samstagnachmittag an der A24 bei Geesthacht in Schleswig-Holstein aufgegriffen. Er sitzt in Neustrelitz in Untersuchungshaft.

Am Montagabend hielten etwa 70 Menschen in Wittenburg eine Mahnwache ab. Die Teilnehmer versammelten sich für etwa eine Stunde mit Kerzen am Markt, ohne dass es Vorfälle gab, wie ein Polizeisprecher in Rostock sagte. Zu der Aktion hatte ein Mitglied der AfD aufgerufen.

Die AfD-Landtagsfraktion in Schwerin hatte zuvor verlangt, dass der Fall im Innenausschuss des Landtages beraten wird. Die Politik im Land dürfe nicht wieder von einem "Einzelfall" sprechen und zur Tagesordnung übergehen, hieß es von Fraktionschef Nikolaus Kramer.